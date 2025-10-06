聖剣がお手頃価格。

こう字面だけみると、ありがたみを感じませんが、お財布と僕らの手のひらにとっては、ひっじょーにありがたいアップデートとなっています。

マウス界のエクスカリバーこと「MX MASTER 3S」に、廉価モデルが発表されました。その名は「MX MASTER 3S BLUETOOTH EDITION」。発売予定日は2025年10月30日、Amazonではすでに予約開始してます。

ロジクール MX MASTER 3S Bluetooth Edition

【Amazon.co.jp限定】 壁紙ダウンロード付き 16,200円 Amazonで見る PR PR

既存の「MX MASTER 3S」に付属していたUSBレシーバー「Logi Bolt USBレシーバー」やUSBケーブルを省き、Bluetoothで接続できるからいいでしょ！ と、ちょっぴり安くなったモデル。

Image: ロジクール 気持ちよく回るMagSpeed電磁気スクロールも使えます

嬉しいのが、性能・機能的には「MX MASTER 3S」と同じというところ。

そのため、PCとの接続は主にBluetoothの人やロジクール純正USB-Cケーブルが癖に刺さる人（いるのか？）以外は、この「MX MASTER 3S BLUETOOTH EDITION」の方が断然お買い得ですねー。んもう、ロジクールは商売がお上手なんだからっ！

ロジクール MX MASTER3s

【Amazon.co.jp限定】壁紙ダウンロード付き 13,980円 Amazonで見る PR PR

…と思っていたら、現在開催されているAmazonのセールで、旧モデルの方がバカ値引きされていました。

んもう、Amazonは商売がお上手なんだからっ！

Source: ロジクール