マウス界の聖剣「MX MASTER 3S」にBluetoothエディション追加。実質値下げでは？
聖剣がお手頃価格。
こう字面だけみると、ありがたみを感じませんが、お財布と僕らの手のひらにとっては、ひっじょーにありがたいアップデートとなっています。
マウス界のエクスカリバーこと「MX MASTER 3S」に、廉価モデルが発表されました。その名は「MX MASTER 3S BLUETOOTH EDITION」。発売予定日は2025年10月30日、Amazonではすでに予約開始してます。
ロジクール MX MASTER 3S Bluetooth Edition
既存の「MX MASTER 3S」に付属していたUSBレシーバー「Logi Bolt USBレシーバー」やUSBケーブルを省き、Bluetoothで接続できるからいいでしょ！ と、ちょっぴり安くなったモデル。
嬉しいのが、性能・機能的には「MX MASTER 3S」と同じというところ。
そのため、PCとの接続は主にBluetoothの人やロジクール純正USB-Cケーブルが癖に刺さる人（いるのか？）以外は、この「MX MASTER 3S BLUETOOTH EDITION」の方が断然お買い得ですねー。んもう、ロジクールは商売がお上手なんだからっ！
ロジクール MX MASTER3s
…と思っていたら、現在開催されているAmazonのセールで、旧モデルの方がバカ値引きされていました。
んもう、Amazonは商売がお上手なんだからっ！
