ÎòÂå¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸½ºß¤â¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¡£1997Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÎòÂå¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎòÂå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡Ø¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1998Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ÂÇÜ¤µ¤ó¡£½é´ü¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÅýÇÉ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2004Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤â·ÑÂ³Ãæ¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¶½ãÇÉ¥Ò¥í¥¤¥óÅª¤ÊÂ¸ºß¡¢½é´ü¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1999Ç¯¤Ë3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÈþ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2002Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ç¤âÈþËÆ¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¡Øramus¡Ù¡Øflos¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢½÷À¤«¤é¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤òÊÝ¤Á¡¢²ÃÆþ¤¹¤°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÅö»þ¤â¥®¥ã¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
