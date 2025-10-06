「絶対にありません」国勢調査をかたる“不審メール”に要注意！ 総務省統計局が呼び掛け
5年に1度の国勢調査が9月20日から始まっているが、総務省統計局の公式X（旧Twitter）アカウント「国勢調査2025」は、国勢調査を装った不審メールが多数確認されているとして注意を呼び掛けている。
【実際の投稿】総務省統計局からの注意喚起
また、公式キャンペーンサイトでは実際に確認された不審メールも公開。文面には「ご協力特典として記念品（オリジナルグッズ）を進呈いたします」「未回答の場合は法令により罰則の対象となることがある」といった記載がされており、巧みに偽サイトへの誘導が図られている。
「国勢調査2025」の公式アカウントは「メールに表示されているURLにはアクセスしないようご注意ください」と呼び掛け、国民に警戒を促している。
国勢調査に限らず、行政機関を装った詐欺メールは後を絶たない。SNSのみならず、家庭や職場でも情報を共有し、被害を未然に防ぐことが重要である。
＜参考＞
国勢調査2025 公式X 2025年9月19日
国勢調査2025 Webサイト「不審メールについて」
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
【実際の投稿】総務省統計局からの注意喚起
総務省が注意喚起「メールで依頼することは絶対にありません」投稿によれば、総務省統計局は「国勢調査ではメールで回答を依頼することは絶対にありません」とコメントしている。国勢調査は調査員が各世帯を訪問し、調査票を配布する方式を採用しており、メールでの依頼は一切行っていない。
「国勢調査2025」の公式アカウントは「メールに表示されているURLにはアクセスしないようご注意ください」と呼び掛け、国民に警戒を促している。
SNSユーザーからも不審メールの報告多数この投稿に対して、SNSユーザーからは「やっばり出てきたかー！」「ご老人などだと騙される人いそうだ」などのコメントが寄せられた。また「国勢調査をよそおった不審メール来てました」「騙る迷惑メールが来ています」と実際に不審メールが届いた方からの声も多数散見された。
国勢調査に限らず、行政機関を装った詐欺メールは後を絶たない。SNSのみならず、家庭や職場でも情報を共有し、被害を未然に防ぐことが重要である。
＜参考＞
国勢調査2025 公式X 2025年9月19日
国勢調査2025 Webサイト「不審メールについて」
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)