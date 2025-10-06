ナンバープレートでお金持ちだと思う北陸地方の地名ランキング！ 2位「新潟」を抑えた1位は？【2025年】
All About ニュース編集部は9月22日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北陸地方の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「この中では唯一の政令指定都市で人口も多いのでお金持ちの人も多そう」（30代男性／岡山県）、「名称が最も有名なので持ち主もお金持ちのイメージが有ります」（50代女性／山口県）、「米どころとして豊かで、伝統ある地域産業が根付いているため」（30代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「昔から富裕層が住む地域の感じがありお金持ちだと思います」（50代女性／広島県）、「金箔などの金細工が有名で金の彫刻が有名なイメージがあります」（50代回答しない／大阪府）、「北陸でも盛えているイメージが強い地域だから」（20代男性／東京都）といった声がありました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：新潟（新潟県）／40票2位は「新潟」でした。日本海側最大級の都市であり、商業や農業、港湾など多彩な産業が発展しています。日本酒の名産地としても有名で、自然豊かな地域と都市の利便性を兼ね備えています。文化と経済が融合したイメージが、「お金持ち」の印象に繋がっているのかもしれません。
1位：金沢（石川県）／195票1位は「金沢」でした。加賀百万石の歴史を今に伝える城下町であり、格式ある文化や洗練された街並みが魅力の都市です。兼六園や金沢城、ひがし茶屋街などの観光スポットも人気で、高級感ある伝統が根付いています。そんなイメージから「お金持ち」の印象を持たれているようです。
