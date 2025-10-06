だるい・疲れが取れない40代女性に！ 多忙な毎日をサポートする「サプリメント」3選
毎日忙しいのに「寝ても疲れが取れない」「だるい」……。そんな悩みを抱えていませんか？ 40代は、女性ホルモンの減少で心も体もゆらぎやすい時期。ときにはつらく感じられる日々を前向きに乗り切るためには、体の内側からアプローチするサプリメントを取り入れるのも1つの手です。
今回紹介する製品がどのように40代女性の毎日をサポートしてくれるのか、おすすめの理由とともに紹介します。
日本では注目度が低い印象があるマグネシウムですが、不足すると筋肉のけいれんやこむら返り、疲れやすさやだるさ、睡眠の質の低下やイライラなどが起こりやすくなることが分かっています。
とはいえ、これまでのマグネシウムのサプリメントは吸収率があまりよくなく、特有のエグ味や苦味があるのが課題でした。それをリポソーム化することで効率よく体内に吸収しやすくし、ゆず果汁とデーツ果汁を組み合わせることで飲みやすくしたのが「マグリポ」です。
そのままでも、少量の飲み物に混ぜて飲むこともでき、砂糖は不使用。継続摂取することで、肌の保護や保湿にも一役買ってくれます。ただし、腎臓などに疾患を抱える人は医師に相談の上、摂取を検討しましょう。
DATA：
オーガニックサイエンス「マグリポ」
内容量：10g×30本入り（30日分）
マグネシウム含有量：77mg（1本当たり）
価格：8610円（税込）
コエンザイムQ10は、生命活動に必須のエネルギー産生のために必要不可欠。酸化型と還元型の2種類があり、酸化型が本来の力を発揮するには一度体内で還元型に変換する必要があります。しかし、変換能力は加齢により低下するため、変換のステップがなく効率よく体内にチャージできる還元型がおすすめです。
「わたしのチカラ ENERGY （機能性表示食品）」は還元型で、一過性のストレスを感じている人の睡眠の質の向上（ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど）、起床時の疲労感の軽減、一過性のストレスの軽減に役立つ3つの機能があります。比較的お手頃な価格なので、続けやすいのもポイントです。
DATA：
カネカユアヘルスケア「わたしのチカラ ENERGY（機能性表示食品）」
内容量：30粒入り（30日分）
還元型コエンザイムQ10含有量：100mg（1粒当たり）
価格：3800円（税込）
ユーグレナには、ビタミンやミネラル、アミノ酸など59種類もの栄養素が豊富に含まれています。こちらのサプリは、ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β-1,3-グルカンとして）を含有。睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス（イライラ感、緊張感）を緩和する機能が報告されています。
ユーグレナは細胞壁をもたないので栄養が体内に吸収されやすく、59種類もの栄養をこれ1つで補給できるのは忙しい40代女性には魅力的です。保存料・合成着色料・人工甘味料・カフェイン・トランス脂肪酸がいずれも含まれていないのも◎。
DATA：
ユーグレナ「からだにユーグレナ 睡眠・疲労感・ストレス 機能性表示食品」
内容量：90粒入り（30日分）
ユーグレナ含有量：1000mg（3粒当たり）
機能性関与成分ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β-1,3-グルカンとして）含有量：250mg（3粒当たり）
価格：4860円（税込）
文：遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)
忙しくても、40代こそ心と体の声に耳を傾けよう筆者は現在48歳ですが、忙しくても毎年健康診断や検診に行き、自分の心と体の声に耳を傾けて自分にとって必要だと感じるケアをしています。そうすることで、ゆらぎやすい40代を少しでも過ごしやすくできていると感じています。不調を感じたら受診することも大事。休息や十分な栄養を取ることも心掛けて、無理をしないようにしましょう。
