「いちご新聞644号コラボレーションBIGぬいぐるみ」全1種類　※10月上旬より登場

写真拡大

　サンリオの人気キャラクター“クロミ”のデビュー20周年を記念したプライズが、10月上旬から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。

【写真】メモリアルボックス入りのアイテムも！　景品一覧

■キュートなプライズが続々登場

　今回フリューより登場するのは、10月31日（金）に迎えるクロミのバースデーをお祝いするさまざまなプライズ。

　ラインナップには、機関紙「月刊 いちご新聞」644号の表紙デザインを再現した「BIGぬいぐるみ」や、20周年のメモリアルボックスにクロミ＆バクのマスコットが入った「20周年ブックボックス入りマスコットセット」など4アイテムがそろう。

　また、9月より展開中の“HBD Kuromi”をテーマに制作されたフリュー限定オリジナルデザインのプライズとして、サンリオキャラクターズがクロミを祝福する「マスコット」や「ティーカップ」なども用意。

　さらに、10月下旬からはマイメロディとクロミを主人公にしたストップモーションアニメ作品、Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』のアイテムも投入予定で、劇中に登場する思わず触れたくなるようなキャラクターたちを「ぬいぐるみ」で楽しめる。