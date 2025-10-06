クロミ“20周年記念プライズ”に新作登場！ 「いちご新聞」表紙デザインのBIGぬいぐるみなど4種
サンリオの人気キャラクター“クロミ”のデビュー20周年を記念したプライズが、10月上旬から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】メモリアルボックス入りのアイテムも！ 景品一覧
■キュートなプライズが続々登場
今回フリューより登場するのは、10月31日（金）に迎えるクロミのバースデーをお祝いするさまざまなプライズ。
ラインナップには、機関紙「月刊 いちご新聞」644号の表紙デザインを再現した「BIGぬいぐるみ」や、20周年のメモリアルボックスにクロミ＆バクのマスコットが入った「20周年ブックボックス入りマスコットセット」など4アイテムがそろう。
また、9月より展開中の“HBD Kuromi”をテーマに制作されたフリュー限定オリジナルデザインのプライズとして、サンリオキャラクターズがクロミを祝福する「マスコット」や「ティーカップ」なども用意。
さらに、10月下旬からはマイメロディとクロミを主人公にしたストップモーションアニメ作品、Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』のアイテムも投入予定で、劇中に登場する思わず触れたくなるようなキャラクターたちを「ぬいぐるみ」で楽しめる。
