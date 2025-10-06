タレント梅沢富美男（74）が6日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、留置されていた警視庁・東京三田署から釈放されたアイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）について言及した。

草間は4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

番組では草間の釈放の様子を速報。MCの宮根誠司は「何でそういうことをしっちゃったのか。泥酔して状態で訳が分からなかったのか、他の理由があるのかでまた印象が変わってきちゃう」と切り出した。

梅沢は「お酒のせいにするんでしょうけど、みんな。それはよくないと思います」とコメント。続けて「なんでそんなことをしたのかっていうのは、しっかりしないと。何でも自分たちが酒を飲み過ぎました、訳が分からなくてやってしまいました、絶対そんなことありませんから」と語った。

所属事務所は4日夜、公式サイトで草間の逮捕を報告し謝罪。「本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。