ÎëÌÚÊ¡¤¬ÀµÁÒ±¡¤ÎÌ¥ÎÏÅÁ¤¨¤ë¡Ö¸Å¤ÊõÊª¤¬º£¤Îµ»½Ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡×Å¸Í÷²ñ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡©
¡ÖÀµÁÒ±¡¡¡THE SHOW¡¼´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë´ñÀ×¡¼¡×¤¬11·î9Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¾åÌî¡Ö¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀµÁÒ±¡¤Ï¡¢ÅìÂç»û¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ë¹»ÁÒ¡Ê¤¢¤¼¤¯¤é¡ËÂ¤¤ÎÊõÊªÅÂ¡£ÆàÎÉ»þÂå¤Î756Ç¯¡¢¸÷ÌÀ¹ÄÂÀ¹¡¤¬À»ÉðÅ·¹Ä¤Î°äÉÊ¤òÊõÊª¡Ê¤Û¤¦¤â¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¸¥Ç¼¤·¤ÆÌó1300Ç¯¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍæîï»çÃÉ¸Þ¸¾ÈüÇÊ¡Ê¤é¤Ç¤ó¤·¤¿¤ó¤Î¤´¤²¤ó¤Ó¤ï¡Ë¡×¤é¤ÎÊõÊª¤¬ºÆ¸½ÌÏÂ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Àï¹ñÉð¾¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤é¤¬Ç®Ë¾¤·¤¿¸¸¤ÎÌ¾¹á¡ÖÍöÔúÂÔ¡Ê¤é¤ó¤¸¤ã¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¹á¤ê¤¬À®Ê¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀµÁÒ±¡½é¤ÎÂÎ´¶·¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¸Å¤ÊõÊª¤ò¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ºÆ¸½¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤äµ»½Ñ¤Çµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
Éã¤ÏÏÂ³Ú´ïÌä²°¤Î¿¦¿Í¡¢Êì¤ÈÁÄÊì¤Ïä·¡Ê¤½¤¦¡Ë¡¢ÁÄÉã¤È½ÇÉã¤Ï¼ÜÈ¬¤Î±éÁÕ²È¡¢¼«¿È¤â¼ÜÈ¬¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÏÂ³Ú´ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¸ÅÂå¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥ÈÅ¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢¿À¼Ò¤ÎÊõÊª¤ò¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿Êª¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÁÒ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÁÒ±¡³Ú´ï¤È¸½Âå¤Î²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¼ÏÂ20¡Á30Ç¯Âå¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿ÀµÁÒ±¡¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈüÇÊ¡¢¼ÜÈ¬¡¢²£Å«¤Î²»¸»¤Ë¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼µµÅÄÀ¿¼£»á¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ä¥Ù¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡£ÀµÁÒ±¡³Ú´ï¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¡£¸ÅÂå¤ÎÊ¸²½¤¬º£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤ò360ÅÙ¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¡¢µÜÆâÄ£ÀµÁÒ±¡»öÌ³½ê¤¬¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºÆ¸½ÌÏÂ¤¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎò»Ë¤Î°ìÈÖÁ°¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÎò½÷¡×¤¬¤¤¤¤¤«¡¢ÀµÁÒ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤«¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£