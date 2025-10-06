タレント梅沢富美男（74）が6日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。郡馬・前橋市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した同市の小川晶市長（42）について言及した。

小川氏は同件をめぐり、先月26日と今月2日の2度、市議の前で事情説明も報道陣の質問には答えていなかった。この日は記者会見を行うも自身の進退については語らなかった。

MCの宮根誠司から「ラブホテル専門家、梅沢富美男さんにお話を…」と振られた梅沢は「専門家です」と満面の笑みを披露。続けて「何、言うんですか」とセルフツッコミを入れた上で「本当にこんなことが通るんですかね？ まずね、3つあるんですよ」と切り出した。

「何でもいいからとにかくお話ししましょうよ、ラブホテルにしましょう、はい、そうしましょっていう女性がこの世の中にいるんですかね。まずラブホテルに行くっていうのがおかしな話」。そして「自宅で話ができないものがどうしてラブホで話ができるんですか」と投げかけた上で「ラブホは疑われるでしょ！」と指摘した。

「私がですよ、ミヤネ屋で見つかって。街中でちょっと『ミヤネ屋です。ラブホで何してたんですか』と。『何もしてませんでしたよ、男女の関係はありませんでした』って言って。宮根さん信じてくれますか？」と質問すると、宮根は「バカヤローって言います」と返答した。

さらに梅沢は「彼女、弁護士さんですよね。おかしいでしょ！」とツッコミを入れた。宮根が「普通、10回以上、特定の男性とホテルに行って何もなかったですっていうのは一般常識として、通るのか通らないのかでいうと、梅沢さんを代表するかのように『そりゃねーだろ！』と」と語ると、梅沢は「これが通るなら、次回使わせていただきますよ！」と言葉に力を込めた。