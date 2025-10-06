女優の大地真央（69）が6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。料理について明かした。

18年前に結婚したデザイナーの森田恭通さんは料理好きだという。MCの黒柳徹子（92）が「ご主人は、すごいのはお食事もお作りになって、作り置きもしてくださる」と言うと「ずっとじゃないですけど…。はい、やってくれます。例えば、おみそ汁作っておいたよとか。ちょっとありがたいんです」と答えた。

そして「でも、私の友達も、私に何か作って届けてくれたり、取りに来てとか…。なんか、よっぽど私、何もやらないというか、なんにもできないでしょ？あなた的な風に友達にも思われてるのかもしれないんですけど」と明かした。

黒柳から「ご自分でなさるの？ 何か」と問われ、「いや…、やります。たまにやりますけど。なんか本当、ありがたいことに友達も夫も食事を心配してくれるんですよね」と答えた。

作れるものを聞かれると「私はお鍋は得意ですね、切るだけなので。でも、ショウガおろして、すったりとか大根とか…。そういうこともやりますし、切るだけでもない」と明かすと、黒柳から「する…。切る、するぐらいは誰にでもできそうな感じがしますけど」とツッコまれ、「そうですね」と笑った。