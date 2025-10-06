女優今泉佑唯（27）が6日、X（旧ツイッター）を更新。9月30日に27歳の誕生日を迎え、森香澄ら所属の芸能事務所sejuに所属することを発表した。

「今年もまたひとつ、年を重ねました 日々支えてくださる方々への感謝を忘れず、一人の人間として、母として、大切な存在とともに心豊かに歩んでいける一年にしたいと思います」と書き出した。

「そしてこの度、sejuに所属する運びとなりました。ご縁を賜り、誠に光栄に存じます」と報告し、新たな宣材写真を2枚アップ。その上で「一つひとつのお仕事を丁寧に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と締めくくった。

今泉は15年8月に欅坂46の一期生オーディションに合格。18年11月の卒業後はソロで活動していた。21年7月に第1子の出産を公表しており、同11月から女優復帰。22年9月には舞台「最後の医者は桜を見上げて君を想う」に出演。同年10月に自身のブログを通じて、芸能界引退を発表していたが、今年3月に芸能界復帰。4月28日に芸能事務所「合同会社1623」に所属したことを報告していた。

sejuには現在、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、グラビアイドル榎原依那、元NMB48本郷柚巴らが所属している。

sejuには欅坂46（現櫻坂46）同期の織田奈那も所属しており、今回の発表を受け、織田は事務所SNSの投稿に「え！！！！え！！！！え！！」と驚きのコメントをつづった。