将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で第６７期王位戦予選（７組３回戦）に挑み、浦野真彦八段に２４０手で勝利して、棋士編入試験の受験資格を取得した。

福間が勝利したことで、直近の一般公式戦は１０勝５敗（２不戦敗含む）の勝率６割６分７厘となった。これにより「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の取得条件を満たした。

大熱戦を制した福間は「駒組み、構想がよく分からなくて、かなり待ちの姿勢で苦しい時間が長かった」と本局を振り返った。取得条件を満たしたことについては「また公式戦が戦えることについてはすごくうれしいですけど、編入試験のことはきょうはあまり考えてなかった。王位戦をひとつ勝てるようにと臨んでました。（編入試験は）現実になってから考えようかなと思います」と話すにとどめた。

資格取得後、棋士編入試験として棋士との五番勝負（試験官は新四段５名を棋士番号順に選出）を行い、３勝で合格。フリ―クラスへの編入資格を得る。

福間は２２年（当時は里見姓）にも女性初となる受験資格を得たが、同年の棋士編入試験で０勝３敗となり、不合格となっている。今回、条件をクリアしたことで、アマチュア、女流棋士を通じて史上初となる２度目の資格取得となった。

★福間香奈の一般公式戦直近１５局成績

【２０２４年】

〇 ７月 ５日 朝日杯１次予選 矢倉規広七段

〇 同日 同 安用寺孝功七段

〇 ８月２３日 王座戦１次予選 村田智弘七段

■ ９月１１日 朝日杯１次予選 片上大輔七段＝不戦局

〇 ９月１８日 王位戦予選 安用寺孝功七段

● ９月２５日 王位戦予選 石川優太五段

■１２月１２日 王座戦１次予選 都成竜馬七段＝不戦局

【２０２５年】

〇 ７月２８日 王位戦予選 小林裕士八段

● ８月 １日 棋聖戦１次予選 森本才跳四段

〇 ８月 ４日 朝日杯１次予選 小林裕士八段

● 同日 同 斎藤慎太郎八段

〇 ８月２６日 王座戦１次予選 長岡裕也六段

〇 ９月１０日 王位戦予選 西田拓也六段

〇１０月 １日 王座戦１次予選 井田明宏五段

〇１０月 ６日 王位戦予選 浦野真彦八段

※朝日杯は朝日杯将棋オープン戦。