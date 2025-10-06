◆練習試合 巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

右脇腹痛で離脱していた巨人の吉川尚輝内野手が約１か月ぶりに実戦復帰した。

「８番・二塁」でスタメン出場。９月１０日の広島戦（東京ドーム）以来の実戦で４打数無安打だった。Ｈランプはともらなかったが、鋭くスイング。「思い切って振れたので。そこはよかったかな」とうなずいた。

吉川は右脇腹痛の影響で９月１４日に今季２度目の登録抹消。当初から守備と走塁の動作に支障はなく、万全なスイングを取り戻せるようリハビリを続けてきた。「間に合わないかと思ったけど、トレーナーさんのおかげでここまでこれた。結構早くこれた」と感謝する。

好守備も見せた背番号２の復帰に指揮官もひと安心の様子。阿部監督は「全く問題なさそうなのでね。守りの時間も長くしたり打席も多くしたりして。たぶん明日もそうなると思いますけど、そこで何とか間に合いそうかなと思います」と語った。

１１日からは２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）が始まる。昨年はリーグＶに貢献したもののけがの影響でＣＳでの出場できなかった悔しさもある。「去年とは立場が優勝と逆ですけど、やるしかないと思っているので、チーム全員が一丸となって頑張っていきたい」と決意を込めた。