お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。10月6日の放送は、‎ 二見書房から発売されている『鎌田式 長生き脳活』の作者である諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏を招き、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を伺った。

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「この度、『鎌田式 長生き脳活』というご本をお出しになりました。諏訪中央病院名誉院長、鎌田實さんです」

鎌田「よろしくお願いします」

大竹「8000回目の登場かな？」

江里子「8000回！？ 放送回数より多い」

大竹「もう私もボケちゃってるもんで」

江里子「脳活してください」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「この本読んで」

大竹「うまい具合に『長生き脳活』の話に繋げましたね。この話は後半たっぷりたっぷり伺って、もう、この本、読まなくてもいいようにしましょう」

鎌田「（笑）読んでくださいよ。大竹さんのために書いたんだから」

――ここから放送の後半――

鎌田「アレアレ症候群（覚えた言葉がすっと出てこない現象）の話、しませんか？ 僕がこのゴールデンラジオに出た時に、「最近のテレビのドラマ見てて高橋一生ぐらいしか俳優の名前言えない」って言ったら大竹さんが、「俺なんかもっとすごいぞ。紅白歌合戦の若い歌手の名前、ほとんど全員言えなかった」って、「アレアレ自慢」したの」

大竹「江里子さんあたりはどうなの？ その辺はまだ見たら言えるの？ 分かるの？ チェ・ジウとか」

江里子「（笑）チェ・ジウは言える」

大竹「え？ チェ・ジウじゃない…NiziUか？」

江里子「NiziUのことをチェ・ジウっておっしゃってたんですか？」

鎌田（笑）

江里子「それはもう、アレアレを超えてます」

美穂「チェ・ジウさんは女優です」

大竹「鎌田さん、笑いすぎです。同級生なんだから、一緒に笑われてると思わないと」

鎌田「大竹さんだけが笑われてると思ったら、俺も？」

大竹「だって、チェ・ジウとNiziU、区別つかないでしょ？ ほら！ 一緒じゃん！ 知らない顔してたけど」

江里子「鎌田先生は高橋一生さんが分かるんですからすごいですよ。チェ・ジウとNiziUは（笑）」

美穂「思いつかなかったですよ、私達も」

大竹「黒柳徹子さんは、チェ・ジウのことをお好み焼きだと思ったんですよ」

美穂「チヂミだと思ったんですか？」

大竹「焼肉屋で「チェ・ジウください」って言ったんだ、あの人」

鎌田「大竹さんね、認知症の前に「MCI（=軽度認知障害）」というのがあって、半分ぐらいが認知症に進んでいって、ちょっと訓練したりすると半分ぐらい正常に行くんです」

大竹「戻るの？」