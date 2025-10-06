バレーボールの国内最高峰、大同生命ＳＶリーグ昨季王者のサントリーとイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャのエキシビションマッチ「Ｑ００１０ ワールドチャレンジシリーズ」は７日から２日間、東京・有明アリーナで行われる。６日は会場練習が行われ、ペルージャの主軸として今季セリエＡ１１季目を迎える日本代表主将の石川祐希は「僕自身、イタリアのチームの一員で、日本でプレーするのは初めてなのでうれしい。今できるベストを尽くしたいです」と胸を高鳴らせた。

世界選手権を終えて、９月下旬にイタリアにいったん戻り、この日ペルージャの一員で来日した。タイトなスケジュールの中、遠征してきたが、サントリーの後に午後６時頃から実戦形式の練習などで汗を流した。「全員がしっかりと役割を全うしたい。今できるベストコンディションで臨めるか」と見据えた。２１日にセリエＡ開幕を控える中での“プレシーズンマッチ”にもなる。「開幕に向けての準備にもなる。いい２日間にしたい」とうなずいた。

サントリーには日本代表でチームメートの高橋藍、小野寺太志、関田誠大、小川智大らがそろう。サントリーのエース・藍は「得点力の部分で負けたくない」と語っていたことを報道陣に伝えられた石川は「彼もディフェンスの面ではいいので」と警戒しつつ、自身の役割に集中。「僕の持ち味であるスパイクの部分に関しては、負けたくないという気持ちはなく、自分のプレーをしっかりと皆さんに見ていただきたい」と日本のファンにベストプレーを届けるつもりだ。