俳優の高橋一生が６日、都内で行われたＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷ １９７２ 渚の螢火」（１９日配信開始、日曜・後１０時、平山秀幸監督）の完成報告会に出席した。

坂上泉氏の同名小説が原作で、本土復帰を目前にした１９７２年の沖縄を舞台にしたクライムサスペンス。高橋は石垣島出身の特別対策室班長・真栄田を演じる。時代背景から「本土からどう見られて、地元からはどう見られているか。１９７２年に生活していた人に」を意識したことを明かした。

舞台は「とても好きで、旅行でもよく行かせてもらって、友達もいて」という沖縄。半世紀ほど前の当時を演じる上で現地入りすると「作品を通して見た沖縄は、これまでと違っていた」と変化。「ロケに行く先々で（地元の）商工会議所の方にお話を聞いたりすると、身近になってきた。多分に生かせたかなと思う」と明かした。

共演の青木崇高は「ハイサイ！！青木崇高です」とノリノリであいさつ。沖縄出身ではないが、祖父が７２年当時、沖縄にいたと明かし「何か縁があったのかな」と思いを馳せた。役作りについて「この顔で８割くらい仕上がっていた。友人で痛快なキャラクター、そういう要素を抽出してやった」と答え、笑いを誘っていた。