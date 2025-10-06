こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「Pismis 24（ピスミス24）」。

さそり座の方向、約5500光年先にあるPismis 24は、散光星雲「NGC 6357」の中心にある星団です。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「Pismis 24」（上）と散光星雲「NGC 6357」（下）（Credit: NASA, ESA and Jesús Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Spain). Acknowledgement: Davide De Martin (ESA/Hubble)）】

画像の上半分で輝いているのが、Pismis 24の星々。NGC 6357の全体は視野を大きく越えて広がっていて、画像の下半分にその一部が写っています。

星団で最も明るい星は、「Pismis 24-1（ピスミス24-1）」と呼ばれています。かつては質量が太陽の200倍から300倍もある単一の恒星だと思われていましたが、少なくとも2つの恒星（質量は太陽の74倍と66倍）からなる連星であることが明らかになっています。

こうした大質量の星々からは強力な放射エネルギーと星風が放出されていて、ガスと塵（ダスト）でできた星雲を侵食し、空洞を作り出しています。

画像の中央右下に見える柱状の構造は、星々が放出する強烈なエネルギーに耐えている部分です。幅は先端で約0.14光年、先端から画像下部までの長さは約5.4光年。この中ではガスが圧縮されることで、新しい星の形成が引き起こされていくといいます。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」と、かつて搭載されていた「広視野惑星カメラ2（WFPC2）」で取得したデータを使って作成されたもので、NASA＝アメリカ航空宇宙局やESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2006年12月11日付で公開されました。

本記事は2018年12月21日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 まばゆく輝く巨大な若き星々 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した散開星団「ピスミス24」 衝突初期段階の銀河 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「NGC 2292」と「NGC 2293」ハッブル宇宙望遠鏡が観測した2億7000万光年先の棒渦巻銀河「NGC 4907」参考文献・出典NASA - Heavyweight Stars Light Up Nebula NGC 6357ESA/Hubble - Star on a Hubble diet