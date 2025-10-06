板倉滉も遠藤航も不参加…ケガ人続出の非常事態に谷口彰悟「自分がリーダーシップを取る」
守備陣に負傷者が相次ぐ中、キャプテンのMF遠藤航もケガで不参加となった日本代表において、1年ぶりの代表復帰となった34歳のベテランに懸かる期待もより高まっている。昨年10月以来の招集となったDF谷口彰悟(シントトロイデン)は代表合宿初日となった6日の練習後、報道陣の取材に応じ、「素直にまたここに戻ってこれて嬉しく思っている」と率直に喜びを語った。
「ケガをしてから苦しい時間が個人的にもあったけど、みんなが最終予選を戦っている姿を見て刺激になっていた。絶対にこの舞台に戻ってやるという気持ちで見ていた」
昨年11月にアキレス腱断裂の重傷を負った谷口は長期離脱を強いられたが、今年5月10日に行われた昨季ベルギー・リーグのプレーオフ3最終節に途中出場し、約半年ぶりの実戦復帰。今季も開幕序盤から途中出場を続け、直近4試合はすべて先発フル出場を果たしている。
「コンディション、足の状態はプレシーズンを含めて悪くなかった。感覚的にも良くなってきていたけど、試合で少し不安が残っていたのも事実。監督と相談しながら、どこで90分戦っていくかというのを話しながらできていた。監督が自分のことをリスペクトしてくれて感謝している」
今季開幕から6試合連続で途中出場。「試合勘は最初のほうは試合をしながら思い出していくというか、やりながら思い出す感じだった。ここ数試合はフィジカル的にもメンタル的にも上がってきている」。9月14日のウェステルロー戦(●0-3)で先発に復帰し、その後は4試合連続でフル出場。今月4日のメヘレン戦(○3-1)で連敗を3で止め、5試合ぶりの白星を飾り、代表合宿に合流した。
DF冨安健洋、DF伊藤洋輝、DF町田浩樹が長期離脱中の守備陣ではDF板倉滉も招集されながらケガのため不参加となり、DF橋岡大樹が追加招集された。9月のアメリカ遠征からDF登録7人中、4人が入れ替わる中、谷口には代表経験の浅いセンターバック陣を統率する役目も期待される。
「ケガ人が少し多いけど、いるメンバーで戦わないといけないし、自分がリーダーシップを取って、ピッチの内外で存在感を出していければ」。一緒にプレーしてきた選手も少ない中、「ピッチ上で合わせる部分は細かくやらないといけないけど、この2、3日じゃ足りない。各々の守り方、考えも違うし、ピッチ外のすり合わせが大事。コミュニケーションを取ってやっていきたい」と意気込む。
「ラインの統率に関しては細かいところはもっとできると外から見ていても思った。そこはピッチに立ったらこだわってやりたい。1対1もそうだし、ビルドアップも相手が強くなると自分たちがボールを持つ時間が減る。そこをどれだけ増やせるかは、カタール(W杯)が終わってからトライしている。そこもこだわりながら、自分がいることでこういう効果を出せるよというところを見せたい」
1年間、代表を外から見てきたからこそ分かる部分もある。日本代表のピッチに飢えてきた34歳のセンターバックは、非常事態の守備陣を救う覚悟と決意で1年ぶりの舞台に戻ってきた。
(取材・文 西山紘平)
