¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤·¤¿¡£±Ñ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤À¤¬¡¢Á°È¾19Ê¬¤ËFW¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢30Ê¬¤ËMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Éé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤ÏÂè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¡¢Âè4ÀáN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤ËÂ³¤¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°È¾¤Ç¸òÂå¤Ë¡£±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡¢Á°È¾¤Ç¸òÂå¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï5Æü¡¢¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬º¸¤Ò¤¶ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ²¤½£Í½Áª¤ËÎ×¤à¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¼£Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
