七海うらら、新曲「Infinity karat」とTVアニメ「暗殺教室」コラボMV公開
七海うららが、新曲「Infinity karat」とTVアニメ「暗殺教室」がコラボしたMVを公開した。
新曲「Infinity karat」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾エンディングテーマ。作詞・作曲・サウンドプロデュースは、LiSA「紅蓮華」の作曲などで知られるシンガーソングライター兼クリエイター・草野華余子が担当。傷つきながらも輝きを手放さない“輝きの本質”を描いた、壮大でエモーショナルなバラードだという。多彩な楽器と澄んだ力強い歌声が織りなす劇的なサウンドが、誰もが抱える痛みや葛藤に静かに共鳴し、不完全なままでも光を放とうとする心にそっと寄り添う、祈りのような一曲となっているとのことだ。
コラボ映像では、楽曲の世界観や歌詞が、葛藤や想いを抱えながらも前に進もうとするキャラクターたちの姿と呼応し、作品の根幹にある「生きること」のメッセージを浮かび上がらせる内容に仕上がっている。痛みの先にある光を信じて進む意志。その感情の軌跡を、映像と音楽が力強く描き出す。壮大なバラードがアニメの名場面に新たな意味を与え、約4分間にわたって深い感動を呼び起こす映像作品になっているというので、ぜひチェックしていただきたい。
◆ ◆ ◆
◾️七海うらら コメント
アニメMVが公開となりました！ 暗殺教室のシーンにあわせて楽曲の歌詞もより楽しめる映像となっております。私自身経験と重ねながら歌わせていただきましたが、皆さんの人生にも重ねながら聴いていただけると幸いです。キャラクターや作品に関わるワードが散りばめられているので、探しながら楽しんでください！
◆ ◆ ◆
◾️「暗殺教室」10周年記念プロジェクト
『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』
公式サイト： https://ansatsu-anime.com/
公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime）
◆第1弾：アニメ「暗殺教室」全47話の再放送
・放送情報
第2期再放送 10月2日（木）より放送開始！
フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠※第１話のみ24:45-25:15にて放送
カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠
BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠
テレビ新広島：毎週水曜25:50-26:20枠（10月8日(水）初回は26:00スタート）
※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信
・主題歌
第3弾オープニング・テーマ「ENDER」/GENIC
第2弾エンディング・テーマ「Infinity karat」/七海うらら
◆第2弾：アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」
8月22日（金）22〜24時にて放送済。
◆第3弾：劇場版「暗殺教室」みんなの時間
2026年3月20日（金）全国公開
◆原作「暗殺教室」
原作：松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
既刊全21巻