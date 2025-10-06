Awich ¡ß ALI¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¤Î¼çÂê²Î¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ10·î10Æü¤è¤ê·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ö»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡×¤¬Á´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Awich¤ÈALI¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×¤¬10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ALI¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ºÂè»Í´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡£Awich ¡ß ALI¤Ë¤è¤ë¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤«¤¦ºîÉÊ¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ò¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤Ë´Ø¤¹¤ëAwich¤ÈALI¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÌ¿¤ÎÏ¢º¿¡¢µ§¤ê¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢å«¤È·è°Õ¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤òALI¤È¶¦¤Ë²Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ì¤Ï²Æì¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÃÏ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢»þ¤ËÍÞ°µ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊ¸²½¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿º²¤Î¶¦ÌÄ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø²«¶â¤ÎÈàÊý¡Ù¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àï¤¤È´¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»¿²Î¤Ç¤¹¡£½ªËë¤Ë¸þ¤«¤¦Á´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î²Î¤â¤¢¤Ê¤¿¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¨¡¨¡Awich
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ÃØ³¤È´¶¼Õ¤Ë¿Ô¤¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤òÂè»Í´üOP¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖNEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D¡×¤ËÂ÷¤¹¤Ä¤â¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¹¹¤Ê¤ë°ìÊâ¤Ø¡¢¿¼¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Awich¤µ¤ó¤ÈChaki Zulu ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Ç¤â°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿ÁêÊý¤ÎRyo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¤¯¤ó¤ÈÁ´°÷¤ÇËÍ1¿Í¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤·Ê¿§¤Þ¤Ç¡¢100%¥Ô¥å¥¢¤ÊºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ÇÃ©¤ê¤Ä¤±¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢
²«¶â¤ÎÈàÊý¤Ë¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡©
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡ª
²»³ÚËüºÐ¡ª¡ª¡ª¡×
¨¡¨¡ALI
¢£Awich ¡ß ALI¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×
2025Ç¯10·î8Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/GoldenHorizon
¢¨·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ ¼çÂê²Î
ºî»ì¡§Awich, LEO
ºî¶Ê¡§Chaki Zulu, LEO, Ryo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata
ÊÔ¶Ê¡§Chaki Zulu
¢£·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¸ø³«
¡Ú¸åÊÔ¡Û2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¸ø³«
¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó) È¯ÇäÃæ
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://kamuy-anime.com/theater/
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë(½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤¹¤¬¤Ï¤é¤·¤º¤¿¤«
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÀîÂó¸Ê
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ß§Ã«¹¬¹°¡¿»°Âð¿¿±û
¿§ºÌÀß·×¡§Ê¡ÅÄÍ³ÉÛ»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¿¥ÅÄÍê¿®
ÊÔ½¸¡§ÃÓÅÄ¹¯Î´
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥¤¥Ì¸ì´Æ½¤¡§ÃæÀîÍµ
¥í¥·¥¢¸ì´Æ½¤¡§Eugenio Uzhinin
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¼çÂê²Î¡§Awich ¡ß ALI¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹
À½ºî¡§¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÇÛµë¡§WOWOW
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¿ù¸µº´°ì¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥¢¥·(¥ê)¥Ñ¡§ÇòÀÐÀ²¹á
ÇòÀÐÍ³ÃÝ¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
Äá¸«Ãæ°Ó¡§ÂçÄÍË§Ãé
ÅÚÊýºÐ»°¡§ÃæÅÄ¾ù¼£
Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
µí»³Ã¤ÇÏ¡§ÇµÂ¼·ò¼¡
±ÊÁÒ¿·È¬¡§¿ûÀ¸Î´Ç·
Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
±§º´Èþ¾åÅùÊ¼¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
·îÅç·³Áâ¡§ÃÝËÜ±Ñ»Ë
¸ñÅÐ¾¯°Ó¡§¾®À¾¹î¹¬
³¤Â±Ë¼ÂÀÏº¡§´ØÃÒ°ì
¡Ú¸¶ºî¡Û
½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù1¡Á31´¬ È¯ÇäÃæ
Ãø¡§ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë
¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://youngjump.jp/goldenkamuy/
¸¶ºî¸ø¼°X¡§https://x.com/kamuy_official
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://www.kamuy-anime.com/
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://X.com/kamuy_anime
©ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
