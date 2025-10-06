◾️POP UP STORE『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』

期間：2025年10月1日（水）〜10月12日（日）※12日間

営業時間：11:00〜20:00

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/radwimps/20th/popup/

◆入場方法

入場無料

混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けてのご入場案内となります。

事前予約枠・予約開始日に関しては追ってご案内いたします。

※事前予約なしでもご入場いただけるフリー入場枠も設ける予定ですが、混雑状況により入場制限いたします。また、店頭にて整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。

・予約サイトに関して

LivePocketのチケットサービスを利用しての事前予約となります。事前に無料登録をお済ませください。

▼LivePocketログイン・新規登録はこちら

https://t.livepocket.jp/login

・予約時注意事項

※お申し込みは先着順となります。

※予約枠上限数:1アカウントにつき1日1枠まで（ご本人様、同行者の最大2名の申し込みが可能です）

例）

・10月1日（水）11:00の予約枠に申込済みの場合、同アカウントで10月1日(水)の他の時間枠にはお申し込みいただけません。

・10月1日（水）以外の日程はお申し込みいただけます。

※ご予約後のキャンセル・変更はできません。また、いかなる場合でも再発行はいたしません。

（やむを得ずご予約いただいたお日にちに来られない場合はキャンセル処理等なく無効となります）

※予約枠の譲渡はできません。申込者ご本人様が参加不可となった場合も、代理の方がご入場することはできません。

※個人売買オークションサイトなどでの転売行為は固く禁止いたします。

◆取扱商品

商品ラインナップは後日発表します。

◆注意事項

＜ご来場時注意事項＞

※POP-UP STOREでの展示物を含めた写真撮影や内容に関するSNS投稿などは問題ございません。

※事前予約枠のご入場時に【入場整理券画面】の認証(QRコード読み取り)を行います。状況によりご本人確認を行う場合がございます。

※【入場整理券画面】のQRコードをお手持ちのスマートフォンに表示をしてご来場ください。

※スマートフォンをお持ちでないお客様は、【入場整理券画面】のQRコードを印刷してご持参ください。

※当日は混雑により電波がつながりにくいことが予想されます。あらかじめ【入場整理券画面】を表示させた状態でご来場ください。

※会場に充電できるスペースは設けておりません。必ず充電を十分になさってからご来場ください。

※各集合時間から遅れた場合は最後尾でのご案内になります。

※入場時にQRコードが表示できない、著しく読み取り・認証操作が困難な場合は入場できません。

※店内のお客様の状況により、ご予約頂いた時間を前後してご入場いただく可能性がございます。

※閉店時間の10分前までにお越しになられない場合はご入場いただけない場合がございます。

※再入場はできません。

※1つの【入場整理券画面】につき、お申し込み人数にプラスで小学生以下のお子様の同行が可能です。お会計は1回限り、購入制限がある商品はお申し込み人数分のみのご購入とさせていただきます。

※おからだの不自由なお客様の付き添いの方は当日現地にて店舗スタッフまでお申し出ください。付き添いをされる方の人数はお一人様までとなります。また、お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入とさせていただきます。

※天災・疫病の蔓延・不慮の事故などやむを得ない事情により、休業や営業時間が変更となった場合、 該当の入場枠は無効となります(他の日付の代替【入場整理券画面】の発行はいたしません)。

なお、その場合の来場にかかわる費用(交通費・宿泊費など)はいかなる理由におきましても補償いたしかねます。

※館内、会場近隣を含めお客様同士の商品の交換及び不特定多数の方が滞留する行為を禁止とさせていただきます。

＜商品のご購入について＞

※入場予約は販売する商品の購入をお約束するものではございません。

※一度のご入場につき、1会計までとさせていただきます。

※商品には購入制限がある場合がございます。その場合、商品により制限数は異なる場合がございます。また、期間内でも商品が無くなり次第販売を終了いたします。

※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。

※ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

※商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。なお、お買い上げいただいた際のレシートが無い場合はお受けできません。

※お支払いは現金とクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます。 (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)

※クレジット決済端末のネットワーク状況により、クレジットカード・電子マネーでのお支払いがご利用いただけない場合がございます。

その際には、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合がございます。

◆お問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)