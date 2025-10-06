【ライブレポート】東京初期衝動、ガールズパンクバンドの最前線を魅せたワンマン公演。東阪名ツアー開催発表も
東京初期衝動が、10月5日に行われた東京キネマ倶楽部でのワンマンライブにて、大阪・名古屋・東京の3都市を回るツアーの開催を発表した。
ツアー発表の舞台となった東京キネマ倶楽部でのメジャーデビュー記念ワンマン＜みなさんｯｯ‼️さよなランデブゥ〜🐽‼️これガチね⁉️＞は、開演前から400名の観客の異様な熱気に包まれ、彼らの急上昇する注目度の高さを証明した。
しーな（Vo, G）の「もっとおいで！」という煽りとともに、オープニングナンバー「Becauseあいらぶゆー」でライブは幕を開けた。序盤から「高円寺ブス集合」「メンチカツ」といったアッパーチューンを立て続けに披露。しーなが客席にダイブすると、フロアの熱気は最高潮に。観客は拳を突き上げて大合唱し、会場は瞬く間に一体感に包まれた。
MCではしーなが「しゃべりすぎると契約違反になりそうだから簡単に（笑）」と笑いを誘い、「最後まで怪我のないように楽しんで」と、彼女らしいメッセージで観客を沸かせた。
ライブの中盤では、テレビ東京系「モヤモヤさまぁ〜ず2」10月クールエンディングテーマとなる最新曲「愛うぉんちゅー」を国内で初披露。さらに「Baby Don’t Cry」など新曲も織り交ぜ、バンドの持つ多様な音楽性を示す展開となった。「中央線」では「懐かしいな」とつぶやきながら、感情のこもったボーカルで観客を魅了した。
本編終盤、「残り3曲。モーレツにやらせてもらいますので、みなさんご自由にお楽しみください」という宣言の後、「LSD−Love Suki Daisuki−」「再生ボタン」の人気曲で会場は再び大爆発。本編ラストの「ロックン・ロール」で最高潮の盛り上がりを迎え、観客全員が拳を突き上げた。ステージもフロアも笑顔で溢れた瞬間、東京初期衝動の“今”が確かに刻まれた。
アンコールでは、東京初期衝動ツアー2025東名阪の開催がサプライズ発表され、観客からは歓喜の声があがった。その後、映画主題歌にも決定している「さよならランデヴー」、そしてバンド名を冠した「東京初期衝動」まで、全16曲を駆け抜け、約400名の観客を圧倒した。メジャーデビュー直後でありながら、TV・映画と立て続けの大型タイアップを実現し、注目度は急上昇。今回の熱狂的なワンマンライブは、東京初期衝動がさらなる大きな飛躍を遂げることを予感させる一夜となった。
写真◎©キングレコード
◾️＜東京初期衝動 ツアー2025＞
2025年12月18日（木）心斎橋Pangea 19:00/19:30
2025年12月19日（金）名古屋CLUB UPSET 19:00/19:30
2025年12月23日（火）下北沢SHELTER 19:00/19:30
前売 \4,000（税込）D別 学割\3,000（税込）D別
一般発売：11月8日（土）10:00
学割：大学生 / 高校生 / 中学生 / 専門学校生 他、入場時に学生証提示
FC最速先行 10月6日（月）20:00 〜10月13日（月）23:59 チケットぴあ
オフィシャル1次 10月15日（水）19:00 〜 10月21日（火）23:59 チケットぴあ
受付URL：https://w.pia.jp/t/tokyo-syoki/
問い合わせ：ATフィールド03-57125227 info@atfield.net
◾️＜みなさんｯｯ‼️さよなランデブゥ〜🐽‼️これガチね⁉️＞セットリスト
2025年10月5日（日）東京キネマ倶楽部
Becauseあいらぶゆー
高円寺ブス集合
メンチカツ
愛うぉんちゅー
Baby Don’t Cry
トラブルメイカーガール
マァルイツキ
恋セヨ乙女
中央線
春
次に生まれてくるときは
STAND BY ME
世界の終わりと夜明け前
LSD−Love Suki Daisuki−
再生ボタン
ロックン・ロール
EN-1.さよならランデヴー
EN-2.東京初期衝動
◾️アルバム『東京初期衝動』
2025年9月24日（水）配信
配信：https://tokyo-syoki-syodo.lnk.to/tss
・KICS-94229 初回限定盤2枚組（特典ライブDVD映像付き） ￥3,900（税込み）
・KICS-4229 通常盤 1枚組 ￥3,300（税込み）
◆CD収録内容
1.Becauseあいらぶゆー
-You are my beginning and you are my end Ver.-
2.さよならランデヴー※新曲
3.Baby Don’t Cry -Baby Love Ver.-
4.恋セヨ乙女
5.マァルイツキ -Full Moon Ver.-
6.中央線 -カルス中野UB Ver.-
7.春 -Sentence Spring Ver.-
8.愛うぉんちゅー ※新曲
9.LSD ―Love Suki Daisuki―
10.再生ボタン -New Button Ver.-
11.ロックン・ロール -Pure Rock Ver.-
Bonus Track 東京初期衝動 -Primitive Ver.-
◆DVD収録内容 ※初回盤のみ
Live at 渋谷WWW 2025.3.3
1.高円寺ブス集合
2.流星
3.メンチカツ
4.猫
5.失恋回転寿司
6.岡崎京子のあの娘になりたかった
7.次に生まれてくるときは
8.untitled
9.おたくの犬が騒がしい
◆東京初期衝動 メジャーデビューアルバム 「東京初期衝動」発売記念リリースイベント
日時：9月28日(日) 20:00〜
場所：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 B2Fイベントスペース
内容：トークイベント＆特典会
出演メンバー：しーな、まれ、あさか
お問い合わせ：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
TEL：03-6416-5641
◾️『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編]』
10月10日（金）より袋シネマ・ロサ、シネマート新宿ほか全国順次公開
出演：松本卓也 伊能昌幸 上のしおり
大坂健太 Rio 沖田遊戯 / 藤澤アニキ
脚本・監督：阪元裕吾
アクション監督：垣内博貴
プロデューサー：所隼汰 阪元裕吾
共同プロデューサー：山内拓哉 山口幸彦
2025/日本/ビスタ（一部シネマスコープ）
/5.1ch/103分
配給：キングレコード
©「フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編]」製作委員会
公式HP:https://flame-union.com
公式Xアカウント：@kunioka_movie
