この記事をまとめると ■ヤマトモビリティ＆MfgがEVトラックの「JEMY」を発売した ■EV部品を中古国産トラックに組み込んでEV化したのが「JEMY」だ ■EVコンバージョンが加わったことでEVトラックの普及はこれまで以上に加速する

日本の小型トラックのEVシフトが加速する

地球全体のカーボンニュートラルと、それを実現するためのトラックを含めた自動車のEV化が世界的に訴えられてから久しい。日本のトラックメーカーでも、三菱ふそうや日野、いすゞが小型車キャンターやデュトロ、エルフのEVをリリースし、大型車もいすゞや日野が燃料電池トラックをそれぞれ開発。日野は近くプロフィアの燃料電池量産モデルをいよいよリリースする。

とくに1.5トン、2トンなど小型のトラックは、物流の最終拠点からエンドユーザーのもとへ商品や荷物を届ける「ラストワンマイル」の輸送への需要がネット通販の普及とともに加速的に高まっており、商品配送にもっとも適した車両として、これら小型のEVトラックが注目されている。

とはいえ、日本でのトラックのEV化は現在、その車両価格の高さや充電インフラの普及などの課題で他国に遅れを取っているのが現状だ。

そんな日本のEVの問題へ一石を投じるべく、新車EVトラックよりも車両価格が安くおさえられる、中古小型トラックベースのEVコンバージョンを開発、実用化した企業が現れた。このEVトラックを開発したのは、「ヤマトモビリティ＆Mfg（ヤマトモビリティ＆マニュファクチャリング）」と「IAT」「SBSホールディングス」の3社。すでに中国のEVトラックで実績のあるEV部品を耐久性と走行性能に優れた国産トラックに組み込むことで、中古の小型トラックをEVに再生する「コンバージョン」としてリリースしたのだ。

そのコンバージョンEVトラックの名は「JEMY（ジェミィ：ジャパニーズ・エレクトリック・モビリティ・バイ・ヤマト）」。開発には日本の「改造車検」の審査にスムースに合格することに重点を置き、EV改造範囲が最小限になるよう工夫を凝らした設計になっている。それゆえのコンバージョン（転換・変換・変化）であり、改造車両としての認可を日本の陸運局で受けてナンバーを取得。商品化に至ったわけだ。なお、量産・量販を前提とした小型トラックのEVコンバージョンの認可は、日本初の成功事例だ。

新車のEVトラックよりも圧倒的に安価

コンバージョンで交換する部品は、エンジン・ミッション・ドライブシャフトをEVモーター・専用モーターシャフトに置き換え、燃料タンクやマフラーを排し、その空いたスペースに走行用のバッテリーを配置している。交換部品・新作部品の数を最小限におさえたことにより、新車のEVトラックのおよそ3分の1〜4分の1のコストで中古小型トラックのEV化を実現させているのだ。

搭載するモーターは最大出力100kW、最大トルク330Nm。同クラスのディーゼルトラック（同社がコンバージョンしたベース車のキャンター）よりも高出力・高トルクで、また同クラスの新車EVトラックとも遜色のない性能を発揮し、一充電あたりの走行距離もおよそ100kmと同等となっている。また、JEMYのコンバージョンには新車と同等の5年または10万kmの保証を提供するうえ、ヤマトモビリティ＆Mfgが技術指導した整備会社を紹介するなど、アフターサービスも万全なものとなっている。

ヤマトモビリティ＆Mfgでは現在、JEMYの発売を記念して先着300台限定のキャンペーンを開催中。最長6カ月間の無料モニターや、充電設備設置支援特典を用意するなど、より気軽にEVコンバージョントラックを試せるサービスを展開している。

これまでの新車EVトラックのみならず、中古小型トラックのEVコンバージョンが加わったことで、EVトラックの普及はより加速していくことだろう。ヤマトモビリティ＆Mfgでは、このEVコンバージョン「JEMY」のほかに、EV完成車の輸入販売や電池モジュールの事業も展開。10月31日（金）〜11月9日（日）開催の「ジャパンモビリティショー2025」にもブースを出展し、JEMYのデモカーのほか、自動運転小型無人物流車のコンセプトカーを展示する予定。

ぜひ会場に足を運び、そのEVコンバージョントラックの実車と同社のEVへの取り組みを見て確かめてほしい。

画像提供：ヤマトモビリティ＆Mfg株式会社 https://www.yamato-in.co.jp/