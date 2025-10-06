BE:FIRST、アニメ『ワンダンス』OP主題歌「Stare In Wonder」スペシャルダンスパフォーマンス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」のスペシャルダンスパフォーマンス映像が公開された。

■ダンサブルでエモーショナルな「Stare In Wonder」が10月6日より配信スタート！

「Stare In Wonder」は、10月6日より配信がスタート。10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手掛けてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲では、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながら、BE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなった。

なお、本作のコレオグラファーは、TVアニメ『ワンダンス』にてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当している。

■ダンサーのKAITAとReiNaを客演に招き、ストイックにダンスを見せ切る映像

今回公開されたスペシャルダンスパフォーマンス映像は、BE:FIRSTの強みのひとつである“ダンス”に最大限フォーカスして制作。シンプルな照明と長回しのカメラワークを用い、誤魔化しの効かない“生のライブ感”が全面に表現されている。

映像では、本楽曲の振付、そしてTVアニメ『ワンダンス』のダンスキャストを務めるダンサー・KAITA from RHT.とReiNa from RHT.を客演に招き、ともに振付に参加したSOTAと3人によるダンスブレイクシーンはまさに圧巻。

さらに、カットを割らずにソロ回しへ繋がる流れは、まさに路上のサイファーを彷彿とさせる空気感。本当に楽しそうに踊る姿、ストイックにダンスを見せ切るBE:FIRSTの真骨頂を、ぜひチェックしよう。

『ワンダンス』の原作とコラボレーションしたスペシャルなリリックビデオも公開中。

なお、「Stare In Wonder」は10月29日にリリースされるBE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録。MV盤には「Stare In Wonder」のスペシャルダンスパフォーマンス映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはスペシャルダンスパフォーマンス映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像も収録される。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

