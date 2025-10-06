本日の【上場来高値更新】 アドテスト、ＳＢＧなど52銘柄
本日の日経平均株価は、高市早苗氏が自民党新総裁に選ばれたことを受け、政策期待への買いが優勢となり、前週末比2175円高の4万7944円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、高輝度・高精細でリアルな映像を空中に表示するディスプレーを開発した三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、先物を絡めた大相場を象徴する値動きとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]、高市トレードで防衛関連が軒並み切り返した三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]など。そのほか、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業
<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ 不動産業
<4323> 日シス技術 東Ｐ 情報・通信業
<4450> パワーソリュ 東Ｇ 情報・通信業
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6532> ベイカレント 東Ｐ サービス業
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9600> アイネット 東Ｐ 情報・通信業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース