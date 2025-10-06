　本日の日経平均株価は、高市早苗氏が自民党新総裁に選ばれたことを受け、政策期待への買いが優勢となり、前週末比2175円高の4万7944円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、高輝度・高精細でリアルな映像を空中に表示するディスプレーを開発した三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、先物を絡めた大相場を象徴する値動きとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]、高市トレードで防衛関連が軒並み切り返した三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]など。そのほか、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3498> 霞ヶ関Ｃ　　　東Ｐ　不動産業
<4323> 日シス技術　　東Ｐ　情報・通信業
<4450> パワーソリュ　東Ｇ　情報・通信業

<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械

<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6532> ベイカレント　東Ｐ　サービス業
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器

<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業

<9600> アイネット　　東Ｐ　情報・通信業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース