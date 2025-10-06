漫才コンビ「オール阪神・巨人」が、4日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。長年、交友のある西川きよしとの思い出を語った。

先週に引き続き、結成50周年を迎えたオール阪神・巨人の「今だから話せる伝説話」を放送。そこで、師匠の西川きよしとの思い出が話題になった。

オール阪神は「20年も、30年も前の話」として、競馬の馬券を買うことになった話を回想。西川きよしが「僕もいっぺん、競馬買ってみよう」とオール阪神の趣味に興味を見せた時の話だという。

当時、西川きよしは妻・西川ヘレンと一緒に番組の司会を務めていたが「嫁さんに内緒やぞ！」と念押しされた。その上で、オール阪神の弟子にテレビの収録の最中に「もし当たったら、そっと前に来て×か○をやってくれ」といち早く結果を知りたがった。これには西川ヘレンも「仕事中に何してんやろね」とあきれ顔だった。

すると、馬券が大当たり。オール阪神の弟子が「○」マークで知らると、「その時、きよし師匠が僕の肩を骨折れたんちゃうかぐらいに“バーン”たたいて。やったー！」と声を出してしまった。

「その時、姉さん（西川ヘレン）が“パパ何言うてんの？”と。覚えてないと思いますけど」とオール阪神が回想。西川きよしは「いや、こっちの話や」と平静を装ったという。

オール阪神は「僕から聞いたと言わんといてください」と話したが、ヘレンは「きょうは数々聞いたから、今晩、明日の朝まで話し合います！」と冗談交じりに返していた。