スピッツが、本日配信リリースした47thシングル「灯を護る」のMVを公開した。

「灯を護る」は、現在放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌。スピッツのシングルリリースは、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌の「美しい鰭」以来、2年半ぶりとなる。

MV監督を務めるのは、前作シングル「美しい鰭」のMVや、映画『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』も手掛けている松居大悟。“小さくてもかけがえのない場所を護ってくれる祈りの歌のように感じた”という楽曲の印象から、閉園を迎えた日の遊園地を舞台に、最後の家族連れを見送り、後片付けをする女性スタッフを主人公に据え、気丈に振る舞いながらも最後に涙を見せる彼女に、エールを贈るかのように演奏するスピッツの姿を、夜の遊園地に浮かび上がる美しい映像とともに描いているという。主人公の女性スタッフを、今作がMV初出演となる俳優・黒木華が演じている。

◾️47thシングル「灯を護る」 2025年10月6日（月）0時配信リリース

※TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌

配信：https://spitz.lnk.to/PtL