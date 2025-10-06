櫻坂46・村井優、初センターへ決意「責任と覚悟を持って」
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）のフォーメーションが5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）で発表され、三期生の村井優が初のセンターを務めることが明らかになった。村井は6日にブログを更新し、センターへの思いと決意をつづった。
【写真】選抜制導入の櫻坂46 大園玲・谷口愛季・村井優が語る、グループの変化への思い
「櫻坂46が心から大好きです」と切り出した村井は、「大好きだからグループに貢献したい その気持ちが1番にあります」と率直な胸の内を吐露。「13thシングル『Unhappy birthday構文』表題曲のセンターのポジションを務めさせていただきます」と報告した。
ブログでは、共に活動してきたメンバーへの感謝の思いも。「いつでも頼らせてくださって、優しくて、安心感を与えてくださる先輩方」「寄り添ってくれる、気持ちを分かってくれる、あたたかい同期がいます」と記し、「1人ではないから メンバーがいてくれるから 言葉にはしなくても 様々な瞬間、何度も救われました」とメンバーへの信頼をにじませた。
さらに、「Buddiesの皆さん スタッフの皆さん 数えきれないほど多くの方々が櫻坂に愛を注いで支えてくださっていると日々感じています」とファンへの感謝も言葉にした村井。「素敵な作品を届けることで皆さんに恩返しをしたいです」と抱負を語った。
最後には「責任と覚悟を持ってこのポジションに立たせていただきます」「1つ1つ丁寧に向き合って、自分のできる最大限を尽くします」と決意を表明。「全員で櫻坂をもっと知っていただけるような 良い年の締めくくりとなる13thシングルにしたいです」「どうか温かく見守ってくださると嬉しいです」と呼びかけた。
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）遠藤理子、松田里奈、大園玲、村山美羽、石森璃花、向井純葉
（2列目左から）的野美青、藤吉夏鈴、森田ひかる、田村保乃、山崎天
（1列目左から）山下瞳月、村井優、守屋麗奈
