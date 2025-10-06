鹿目凛が、9月30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

鹿目凛©光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「週刊FLASH」9月30日発売号©光文社/週刊FLASH

“ぺろりん先生”の愛称でイラストレーターとして活躍、現在は怪談士などにも活動の幅を広げる元でんぱ組.incの鹿目凛が「FLASH」に登場。グループ卒業後、初となるグラビアを披露した。

「柔らかい表情作りを意識しました」と本人が語る通り、くしゃっとした親近感あふれる笑顔は必見だ。透き通った美肌やスレンダーな美ボディも印象的な充実の7ページとなっている。

鹿目凛 プロフィール

かなめ・りん

埼玉県出身。T160

“ぺろりん先生”の愛称で親しまれるイラストレーター。でんぱ組.incのエンディングにともないアイドルを卒業後、怪談イベントの主催やYouTubeチャンネル『ぺろりんチューブ』への動画投稿など活躍の幅を大きく広げている。そのほか最新情報は、公式X（@peroperorinko01）、公式Instagram（@kaname_rin）をチェック。

FLASHデジタル写真集『夏の幻に魅せられて』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/9月30日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

