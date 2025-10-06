サッカー日本代表は６日、千葉市内で国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）へ向けて始動した。

３月以来の招集となったＭＦ田中碧（リーズ）は主に室内で調整し、「もちろん選ばれてうれしいが、代表戦だから（気負う）というのはない」と平常心を強調した。

１４日に対戦するブラジル戦へ「中盤はプレミアリーグの選手なので、日頃の相手ではある。自分がどれだけやれるか」と気を引き締めた。

「球際だったりそういう際（きわ）の部分の勝負で勝てれば、どんなに流れが悪くても、流れを引き戻すことができる。際の部分でやらせないとか。そういうところは、代表戦でもプレミアでも重要かなと思います」。

所属のリーズは今季からプレミアリーグに昇格した。自身は開幕２戦目のアーセナル戦（８月２３日）に右膝を負傷し、９月２０日に復帰して以降は３戦連続で途中出場している。

「プレミアリーグはタフなリーグ。けがをして出られなくなったりも含めて世界一のリーグだなと改めて感じる」と感想を口にした。

「状態は大丈夫？」との問いには「そうですね。それなりに普通に練習しているので、ここからかなという感じ」とコンディションに問題はなく、キャプテンのＭＦ遠藤不在で中心選手として期待が懸かる。