俳優の窪塚洋介と松田龍平が６日、都内で行われた、ダブル主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督、１７日公開）のＤｏｌｂｙ Ａｔｏｍｏｓ完成披露試写会に登壇した。

宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になった孤高の修行者・山中狼介（窪塚）と、狼介の彼女・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田）が対峙する壮大な人間ドラマ。

「破壊の日」以来５年ぶりの共演となる窪塚と松田。窪塚は「役者・松田龍平と対峙（たいじ）する楽しさを存分に味あわせてもらった。（役者として）対峙する前に、夜に別のパーティーとかで対峙しちゃうことのほうが多くて、結構飲みの場で会ったりするようになった。そっちの方で知ってることが多くなってきた後の現場だった」と告白。「龍平ってコミュ障っぽいじゃないですか。ＬＩＮＥとか聞けなさそうじゃないですか、でも（実際は）聞けるんです」と松田の印象を明かした。

松田は「今回お芝居で現場で会って、窪塚くんがめちゃめちゃロン毛で日焼けしていて、まさに洋介だなと思った」と窪塚の印象を語り、「なんで（肌を）焼いてたんですか？」と質問。窪塚が役作りのために焼いたことを明かすと「バカンスじゃなくて？」と驚いた様子だった。

松田は豊田監督について「ちょっと不安になる要素がある人だから、大好きなんですけど」と独特の表現で評し、「テンションがすごいハワイアンみたいな時もあれば、めちゃめちゃぐったりしているときもある。その差が結構あって（笑）。何回か死んだように寝てる豊田さんを現場でも見ていて、次の日大丈夫かなと見てたら『アロハ』みたいな感じで来たから」と現場での様子を語った。

共演は千原ジュニア、芋生悠、渋川清彦。