９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が退院を報告した。

中川は６日、自身のインスタグラムを更新。「無事に双子と退院しました！！！！！ 身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました うわーーーよかった！」と記し、双子の男児を抱いた親子ショットや長男と次男の特徴を紹介した「絵日記」などをアップ。

「セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ 双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！ ようこそこの世界へ、、！」と、双子の“初体験”に感動。

「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが 家族総力戦！で双子を家に迎えられて バタバタしながら泣きそうに嬉しい」「うれしくてずっと我慢してたまぐろ丼 うああああ 不安と喜びが行ったり来たりだけどたくさんの優しいアドバイスやまわりに頼ってがんばろう！と気持ちが新しく引き締まりました 双子の命を守っていこう、、！」とつづった。

この投稿には、「これから怒涛の日々が始まりますが、遠慮なんてせずに使えるものは使いまくって周りに助けられまくって育児してください」「美味しいものたくさんたべてみんなに助けてもらってね」「しょこたんと赤ちゃんのお写真を見るのを毎日楽しみにしています」「双子育児大変ですけど幸せが勝ちます 沢山周りに甘えてくださいね」などのコメントが寄せられた。