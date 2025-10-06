坂元達裕が今季初ゴール、ランパード監督が率いるコベントリーが首位浮上

イングランド2部コベントリー・シティは圧倒的な破壊力を武器にリーグ首位を走っている。

現地時間10月4日に行われた第9節シェフィールド・ウェンズデイ戦（5-0）ではMF坂元達裕にも待望の今季初ゴールが生まれた。利き足とは逆の右足で正確なボレーシュートを叩き込んでみせた。

フランク・ランパード監督率いるコベントリーで活躍する坂元は敵地での一戦で5試合連続の先発出場。定位置の右サイドでプレーした。今季ここまでゴールがなかった坂元だが、4-0と大きくリードして迎えた後半30分、FKのクリアボールを右足のダイレクトボレーで押し込み、今季初ゴールを記録した。

コベントリーはリーグ戦3連勝を飾り、開幕から無傷の5勝4分で首位に浮上した。開幕9試合でのチーム総得点は27。リーグ2位のブリストル・シティより12得点も多い圧倒的な破壊力を持ちながら、同時に失点数もリーグ3位タイの7と攻守に安定した戦いを披露している。

ファンからは「5-0は強すぎる」「とんでもない破壊力」「数字もついてきて良かった！」「坂元はどこかのタイミングで呼んでほしい」とのいったコメントが寄せられている。

昨季の田中碧（リーズ・ユナイテッド）や、2日に発表された日本代表に初選出されたFW斉藤光毅（QPR）など近年、イングランド2部チャンピオンシップでの日本人の活躍は目覚ましい。2000-01シーズン以来となるプレミアリーグ昇格に向かって好調のチームで輝く坂元の活躍からも目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）