自宅でヘアカラー剤を使っている際、衣服に液剤が付いてしまい、困ったことはありませんか。衣服に付着した液剤の汚れを落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

公式インスタグラムアカウントは「ヘアカラーの液剤は『染色する』ものなので、ついてしまうと落とすのは大変です」と投稿。ヘアカラー剤が付いてしまった際の対処法について、次のように紹介しています。

【ヘアカラー剤が付いた直後】

ヘアカラーが付いた直後であれば、まだ色も付いていないため水で落とせる。カラー剤が付いた場所を、すぐ流水で洗って落とすこと。それで落ちない場合は、漂白剤を使用する。

【漂白剤を使ってヘアカラー剤を落とす方法】

（1）染み部分に酸素系漂白剤を付ける。

（2）ぬるま湯に30分ほどつけ置きする。

（3）落ちない場合、つけてから2時間までは様子を見てもOK。

なお、ヘアカラー剤を使うときは「汚れてもいい服を着る」「首にケープやタオルを巻く」「前開きの服を着る」などの対策を行うよう、アドバイスしています。