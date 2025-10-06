鳩山由紀夫元首相が６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。4日に行われた自民党総裁選で新総裁に選出された高市早苗氏に対し、今後のあるベき政策として「周辺諸国との対話と協調」「教育と社会保障に予算を回すこと」を提言した。



【写真】弱い犬ほどよく吠える？鳩山氏から言及された高市氏

鳩山氏は「高市早苗さんが自民党の新総裁となった。」と切り出し、「初の女性総理誕生をお祝いしたいところだが、日米同盟が強化され、軍事予算が急増しそうだ。」と指摘。その上で、同氏は「弱い犬ほどよく吠えると言うが、高市氏には強くなっていただき、軍事ではなく対話と協調によって周辺諸国と良好な関係を築き、予算は教育と社会保障に回して欲しい。」と呼び掛けた。



鳩山氏のポストに対し、Xユーザーからは「それだけで、解決できるのであれば、世の中こんなことにはなっていないと思えてなりません」「国内向けポーズとしてのタカ派ではなく、真の独立国としての矜持を見せてもらいたい」「何故日本の保守と呼ばれる方々は在日米軍や日米地位協定にダンマリなんですかね？」などさまざまな意見が寄せられた。



高市総裁は15日にも召集される見通しの臨時国会で第104代首相に指名される可能性が高い。選出されれば日本の憲政史上、初の女性首相となる。



（よろず～ニュース編集部）