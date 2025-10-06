渋谷で開催中の『kemio photo exhibition「裏アカ」』をレポ！無料の証明写真機やユニークなグッズもあったよ
東京・渋谷にある渋谷PARCOで、2025年10月3日（金）〜10月20日（月）の期間、クリエイターでモデルやタレントとしても活躍するkemio（けみお）さんの展覧会『kemio photo exhibition「裏アカ」』が開催中。
kemioさん初の写真集『kemio by kenta』の刊行を記念したこの展覧会は、写真の展示以外にも、無料で体験できるフォトスポットや限定グッズなどもりだくさんの内容になっています。
isutaエディターが早速行ってきたので、魅力をたっぷりレポートしていきますね。
『kemio photo exhibition「裏アカ」』／東京・渋谷
写真集『kemio by kenta』の刊行を記念して開催中の『kemio photo exhibition「裏アカ」』。
写真集に収録されている撮り下ろしの作品や、kemioさんのカメラロールに収められている写真が展示されています。
入場料は1000円で、当日券のみ。
入場ノベルティとして、kemioさんのチェキ風カードがランダムで1枚もらえますよ。
kemioさんの10年間が詰まったカメラロールを覗いちゃお
20歳のときに日本を離れ、アメリカでの生活を始めたkemioさん。
『kemio photo exhibition「裏アカ」』では、その当時から現在までのkemioさんの10年間の軌跡を写真を通して楽しむことができます。
特に注目なのは、kemioさんのカメラロールに眠っていた35万枚の中から厳選した写真たち！
友情愛や家族愛を感じられる写真も多々あり、kemioさんの素の表情を見ることができます。
「裏アカ」というタイトルにもあるように、メインアカウントで“演じる自分”とは違ったkemioさんの魅力に触れられますよ。
会場内には、鏡にkemioさんの等身大写真が貼られている展示もあるので、ぜひ一緒に映って写真を撮ってみてくださいね。
無料で体験できる証明写真機や参加型写真展示スポットも！
また会場には、kemioさんがアンバサダーを務める証明写真機 「Ki-Re-i」の特別仕様版「Ke-mi-o」も設置されています。
なんとこちらの証明写真機は、無料で会場限定デザインの撮影が可能！
写真を撮る際の音声案内はkemioさんの声になっており、撮影中もワクワクしちゃう…！
証明写真機の横には参加型展示スポットがあり、来場者はここに好きな写真を貼ることが可能。
撮ったばかりの証明写真を貼るのもいいですし、持参した写真を貼るのもOKなんです◎
ぜひ、kemioさんと一緒に“ウチラの裏アカ”完成させてみてくださいね。
ここでしか買えない展覧会オリジナルグッズも要チェック
今回の展覧会では、ここでしか買えないオリジナルグッズも販売されています。
kemioさんのユニークな世界観があふれるグッズは要チェック。
こちらは、今回の展覧会で展示されている写真が自分のおうちにも飾れる、「ポストカード10枚セット」（税込700円）。
「缶バッジセット」（税込500円）は、写真集のタイトル「kemio by kenta」や「裏アカ」と書かれています。
普段使いしやすい「Ｔシャツ」（税込6000円）や、「トートバッグ」（税込2500円）などなど…kemioさんファンならゲット必須のグッズばかりなので、買いすぎ注意です！
写真集『kemio by kenta』先行販売でゲットできちゃうよ
また会場では、kemioさんの30歳の誕生日である2025年10月16日（木）に発売される写真集『kemio by kenta』（税込3850円）も先行販売中。
一般販売よりも先にゲットできるチャンスですよ。
開催期間は10月20日（月）まで
kemioさんの魅力に惹き込まれて、虜になること間違いなしの『kemio photo exhibition「裏アカ」』。
無料で体験できるスポットや参加型展示もあり、kemioさんの世界を大満喫できるイベントだから、ぜひ足を運んでみてくださいね！
kemio photo exhibition「裏アカ」
開催期間：2025年10月3日（金）〜10月20日（月）
時間：11:00〜21:00（入場は閉場の30分前まで）※最終日18時閉場
場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）
入場料：1000円／小学生以下無料（ノベルティ付き）
公式サイト：https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/
