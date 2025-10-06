¡ÚÃÂÀ¸¡Û¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ø¡Ö´üÂÔ¡×¤È¡Ö·Ù²ü¡×¡Ô¿·³ã¡Õ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤¿¤ÊÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¡£º£¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¸©Ì±¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ºÀÇ¤ä³°¸ò¤òÃæ¿´¤Ë¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¡Ó
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½÷À¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¾ÍèÅª¤ËÀÇ¶â¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó185É¼¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¯¤ó156É¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¼Ô¤È·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ¿·ÁíºÛ¡Ó
¡Öº£¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Ï¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤«¤é¤â¥È¥Ã¥×¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÌó6000É¼¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë2000É¼¶á¤¤Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï±þ±çÊÛ»Î¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍè¸©¤·¡¢³°¸ò¤ä¹ñËÉ¤Î¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤áÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¹æ¡×¤¬¿·³ãÆþ¤ê¡£±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¡Ó
¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï
¡Ö³¤³°¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¸©Æâ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏºØÆ£ÍÎÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¹ñÄêÍ¦¿Í½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ò»Ù»ý¡¢À¯ºö¤äÁªµó±¿Æ°¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤º¡£ºØÆ£µÄ°÷¤Ï¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¼«Ì±¡¦ºØÆ£ÍÎÌÀ½°±¡µÄ°÷¡Ó
¡ÖÅÞ°÷¤Î»×¤¤¤¬°µÅÝÅª¤Ë²æ¤¬¸©¤â´Þ¤á¤Æ¹â»Ô¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¡£·ÐºÑÀ¯ºö¡¢³°¸òËÉ±Ò¤Ç¤¹¤È¤«À¯ºö¤ÎÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¶á¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤¿°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Æ¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡£
¡ÒÎ©·û¡¦µÆÅÄ¿¿µª»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ó
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤Ë¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Î³°¸ò»ÑÀª¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎ©·û¡¦µÆÅÄ¿¿µª»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ó
¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤â¼«¹ñ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²¾¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎ©·û¡¦ÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ó
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ëº£¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯¤·¶ËÃ¼¤ÊÀ¯¼£¼çÄ¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÀ¯¤òº¸±¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ø¡£¹â»Ô»á¤Ïº£¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
