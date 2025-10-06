PUMA、新作スパイク「ホットパシュートパック」が登場！“炎のようなカラーリング”が特徴…10月9日発売

Pumaは2日、スピードを追求したサッカースパイク「ウルトラ」シリーズの最新作『ウルトラ 6 アルティメット』や、『フューチャー 8 アルティメット』、『キング アルティメット』のカラーアップデートモデルを含む「ホットパシュートパック」を10月9日（木）16:00より発売すると発表した。

Puma Hot Pursuit Pack

「ホットパシュートパック」は、「ウルトラ」「フューチャー」「キング」シリーズの最新カラーアップモデルをベースに、これからのシーズンを熱気で盛り上げる“炎のようなカラーリング”を特徴とした特別なコレクションとなっている。

以下はリリースより、各モデルの特長。

■スピードを追求した『ウルトラ 6 アルティメット』

ULTRA 6 ULTIMATEは、軽量メッシュアッパーやPWRTAPE（パワーテープ）によるサポート構造に加え、スピード下でも正確なボールコントロールを可能にするテクスチャ加工を搭載。さらに、加速を後押しするFASTTRAX（ファストトラックス）スタッドなど、従来から受け継がれる高機能性を備えています。

■フィット感を高めた『フューチャー 8 アルティメット』

FUTURE 8 ULTIMATEは、Puma独自のFUZIONFIT（フュージョンフィット）テクノロジーによる優れたフィット感と自由な動き、GripControl Pro（グリップコントロールプロ）による正確なボールタッチ、新設計の360-DEGREE AGILITY（360ディグリーアジリティ）アウトソールによる俊敏な動きを特長とし、プレーヤーの多彩なプレーをサポートします。

■ボールコントロールを追求した『キング アルティメット』

非動物性のK-BETTER™（ケーベターアッパー）素材を採用しています。この素材は、繊維を絡め合わせた不織布ベースで、天然皮革の構造に近く、高いフィット感と強度を兼ね備えています。従来の KINGと同様の柔らかさを持ちながら、試合中にフィット感が崩れにくいのが特徴です。表面加工により、水の侵入を防ぎ、軽量性を保ちながら一貫したフィット感を提供し、ボールコントロールをサポートします。

Pumaの新作スパイクコレクション「ホットパシュートパック」は、Pumaストア大阪、Puma公式オンラインストア、Pumaアプリ、一部取扱い店舗にて、10月9日（木）16:00より販売が開始される。