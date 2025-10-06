白鳥城にクリスマスマーケット「行きたいところは健康なうちに」66歳男性のドイツ4泊80万円旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、子ども（28歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
現在の現預金：1700万円、リスク資産：0円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険10万円
年金以外の収入：なし
ひと月の支出：30万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年12月に娘」と訪れた「4泊のドイツ」旅行だそう。
思い出に残っているのは「クリスマスマーケット巡り」の他、「白鳥城（ノイシュヴァンシュタイン城）。路面凍結のため馬車で登れずに歩いた。ヘロヘロになったが、天候に恵まれ、景色を楽しめた」と振り返ります。
なお旅行にかかった費用は総額「80万円」とのことです。
シニア旅行をする上では、「全行程であらかじめ移動手段が確保されている旅行であれば、体力がなくても大丈夫かもしれません。それでも外国へ行く場合は、空港での手続きで1時間以上並ぶこともあるので、やはり体力と脚力が必要」と投稿者。
旅行を計画しているシニア世代に向けては、「旅費や内容を比較検討して、閑散期の安くて空いている時期を選ぶようにして、出費を抑えることが大事。また、飲み物やおやつを自宅から多めに持っていきがちですが、マイカー以外での旅行時は荷物が重くなり、持つのが大変になる。（飲食物は）最小限にして、旅行先のコンビニ等で買うことをお勧めします」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、子ども（28歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
現在の現預金：1700万円、リスク資産：0円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし ※繰り下げ中
老齢厚生年金（厚生年金）：12万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険10万円
年金以外の収入：なし
ひと月の支出：30万円
「行ってよかったシニアの旅先はドイツ」現役引退後は「1年に2〜3回程度」旅をするという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年12月に娘」と訪れた「4泊のドイツ」旅行だそう。
思い出に残っているのは「クリスマスマーケット巡り」の他、「白鳥城（ノイシュヴァンシュタイン城）。路面凍結のため馬車で登れずに歩いた。ヘロヘロになったが、天候に恵まれ、景色を楽しめた」と振り返ります。
なお旅行にかかった費用は総額「80万円」とのことです。
「行きたい場所へは健康なうちに行く」年金生活における旅費のやりくりについては、「預貯金をなるべく崩さないように心掛けていますが、行きたい場所へは健康なうちに行く」との思いを優先しているそう。その上で「（プランを）幾つか比較して、安いものを選んで」いると言います。
シニア旅行をする上では、「全行程であらかじめ移動手段が確保されている旅行であれば、体力がなくても大丈夫かもしれません。それでも外国へ行く場合は、空港での手続きで1時間以上並ぶこともあるので、やはり体力と脚力が必要」と投稿者。
旅行を計画しているシニア世代に向けては、「旅費や内容を比較検討して、閑散期の安くて空いている時期を選ぶようにして、出費を抑えることが大事。また、飲み物やおやつを自宅から多めに持っていきがちですが、マイカー以外での旅行時は荷物が重くなり、持つのが大変になる。（飲食物は）最小限にして、旅行先のコンビニ等で買うことをお勧めします」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)