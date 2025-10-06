¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×µÜºêÎï²Ì¡¢¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤º¤é¤ê¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¡×
¸µEXILE¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Çµ¯¶È²È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤Ï10·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¡É¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛµÜºêÎï²Ì¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤º¤é¤ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖSATC¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¡¡Á¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ´¤ÎÍÍ¤Ê¤ªÉô²°¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÊõÀÐÈ¢¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¥Ð¡¼¥¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¼¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÊõÀÐÈ¢¡×µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È°ìÉô¸ø³«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹âµé¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ëµÜºê¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È¤¬¶À¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡×É×¤Î¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï6·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ÖºÊ¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£µÜºê¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤òÈæ³Ó¤·¡¢»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
