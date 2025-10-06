２０２５年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）は６日、同大学吹田キャンパス（大阪府吹田市）で記者会見を開き、「たいへん光栄に思っています」と語った。

坂口氏は会見の冒頭、花束を贈られ、笑顔を見せた。会見では、「いろんな人たちと研究してきた。学生、共同研究者の方々にお世話になった。深く感謝しています」と述べた。

坂口氏は、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した功績が評価された。会見で、「あまり人気のあるアイデア（研究テーマ）ではなく、研究費を稼ぐことなどに少し苦労した」と振り返った。受賞の決定には「サイエンスの分野は非常に広く、他にも良い研究成果がある中で、私がもらえたのはラッキーなこと」と語った。

さらに「私一人ではなく、同じ考えを持つ人が世界中におり、その人たちを代表しての受賞だ」と述べ、「受賞によってこの分野の研究が進み、臨床の場で応用できる方向に進展することを望んでいる」と期待した。

科学者を志す子どもたちへのメッセージを求められると、「興味は持ち続けることで洗練され、強くなっていく。興味があることを大切にすると、新しいものが見えていく。気がついたら、面白い境地に達している」と語った。

会見中、石破首相から電話があり、がん治療の未来について問われると、坂口氏は「サイエンスは進んでいく。そのうち、がんは怖い病気ではなく、治せるものだという時代になると思っている」と応じた。

個人での日本のノーベル賞は、２１年に物理学賞を受賞した真鍋淑郎（しゅくろう）氏に続いて２９人目（うち米国籍は３人）。生理学・医学賞では１８年の本庶（ほんじょ）佑（たすく）氏に続き６人目となる。