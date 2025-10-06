

BE:FIRST「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performanceサムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月6日より配信スタートとなった新曲「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が公開された。本楽曲は、10月8日より放送が開始されるTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌に決定している。

【動画】公開されたBE:FIRST「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像

BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」は、2025年10月8日より放送開始となるTVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。

原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。なお、本作のコレオグラファーはTVアニメ「ワンダンス」にてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当している。

今回公開されたSpecial Dance Performance映像は、BE:FIRSTの強みの一つである“ダンス”に最大限フォーカスして制作。シンプルな照明と長回しのカメラワークを用い、誤魔化しの効かない“生のライブ感”が全面に表現されている。

映像では、本楽曲の振付、そしてTVアニメ「ワンダンス」のダンスキャストを務めるダンサー KAITA from RHT. と ReiNa from RHT.を客演に招き、ともに振付に参加したSOTAと3人によるダンスブレイクシーンはまさに圧巻。さらにカットを割らずにソロ回しへ繋がる流れは、まさに路上のサイファーを彷彿とさせる空気感。