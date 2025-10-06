■台風22号

小笠原近海にある台風22号は、7日（火）にかけて発達しながら日本の南を西よりに進む見通しです。その後は北上して、9日（木）頃は伊豆諸島に接近しそうです。非常に強い勢力での接近となりそうですので、伊豆諸島では早めの備えをお願いします。また、進路によっては9日（木）頃、関東や東海の天気にも影響が出るおそれがあります。今後も最新の情報にご注ください。

◎あすの全国の天気

天気はゆっくり下り坂です。北海道と東北日本海側は日中広く晴れますが、北海道は夜から雨の範囲が広がるでしょう。東北太平洋側から中国・四国にかけては雲が主役で、所々で雨が降りそうです。特に夕方以降、雨の範囲が広がるでしょう。九州は一日晴れる予想です。沖縄も晴れますが、にわか雨がある見通しです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は北日本や関東で前日より低く、北日本は大幅に低くなる所もあるでしょう。札幌は7℃低い8℃で、10月中旬並みとなりそうです（今季一番の冷え込み）。仙台は3℃低い18℃、東京は2℃低い20℃の予想です。名古屋は22℃、新潟は18℃、大阪と福岡は22℃でしょう。

日中の最高気温は太平洋側を中心に前日より低くなりそうです。甲府は10℃も低い22℃。東京は5℃低い24℃、仙台は4℃低い21℃でいずれも平年並みでしょう。札幌は19℃、名古屋は28℃、新潟は26℃、大阪は28℃。九州は暑さが続きます。福岡は前日より3℃高い32℃の予想です。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄は9日（木）以降、曇りや雨でぐずつくでしょう。西日本は8日（水）から9日（木）にかけて曇りや雨となるでしょう。週末は晴れる所が多いですが、大阪は晴れても26℃くらいで過ごしやすくなりそうです。なお、8日（水）から10日（金）頃にかけては太平洋側で波が高くなりそうです。

◎週間予報・東日本

8日（水）から9日（木）にかけては広い範囲で曇りや雨となるでしょう。関東は10日（金）にかけても雨が降りやすい見通しです。台風の動き次第で、雨が強まるおそれもありますので、今後の情報にご注意ください。

◎週間予報・北日本8日（水）は午前を中心に雨で、一時的に強く降る所がありそうです。その後は寒気が流れこんで気温が一気に下がります。週末は青森でも最低気温が10℃を下回る予想です。昼間も肌寒くなりますので、体調管理にお気をつけください。