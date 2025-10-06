グラモアが10周年記念♡自分だけの美しいバストへ導く新色ブラ

女性の美しさを引き出す「グラモアブラ」は、誕生から10周年を迎え、その魅力をさらに広げています。特に産後の体型変化に悩んだ女性から支持されるこのブラは、長年にわたり愛され続け、ついに新色が発表されました！10周年記念として登場する第一弾カラー「マーメイド」、そして秋には新たなカラーが加わり、ますます多くの女性に嬉しいニュースが届きます。

「グラモアブラ」の10周年記念カラーに注目！

10周年を迎えた「グラモアブラ」では、記念すべき新色が登場します。第一弾として、ブルベ肌にぴったりの「マーメイド」カラーが発表されました。

このカラーは、水面の煌めきのようなゴールドラメが特徴の、非常にエレガントで華やかなデザインです。

バストをしっかりと支え、理想の形に導くグラモアブラの特性はそのままに、より女性らしさが引き立つカラーリングです。

グラマープリンセス新作「美胸キーパーグランリフト90608」予約開始♡

自分の体に寄り添う理想の育乳ブラ

「グラモアブラ」の最大の魅力は、年齢やライフステージに応じたバストケアを提供すること。自分の胸だけで理想のバストを実感できる設計になっており、脇高設計でお肉をしっかりキープしてくれます。

さらに、谷間を一日中しっかりキープし、ふんわり包み込むデザインは、痛みや窮屈感なく快適に過ごせることが特徴。女性たちから高評価を受けている理由がここにあります。

魅力的なショーツとのセットアップで気分もUP

「グラモアブラ」のショーツは、ブラと一緒にセットで楽しめるアイテムが豊富にラインナップ。

スタンダードショーツ、タンガ、レーシーヒップハングショーツなど、好みに合わせたデザインを選べます。

特に、10周年記念の新色「マーメイド」ブラとショーツをセットで合わせることで、モチベーションもアップ！気分が上がるカラーやデザインで、日常の中で自信を持てること間違いなしです♡

グラモアブラ

価格：5,280円

サイズ：A70～75/B65～75/C～G65～80

スタンダードショーツ

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

デザインショーツ

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

レーシーヒップハングショーツ

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

タンガ

価格：1,980円

サイズ：M/L

サニタリー

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

総レースショーツ

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

なめらかフィットショーツ

価格：1,980円

サイズ：M/L/LL

カラー：18色＋【10周年記念カラー第1弾】マーメイド（スタンダード/デザイン/タンガのみ）

※なめらかフィットショーツは定番色ブラックを加えた3色展開です。

グラモアブラで理想のバストケアを実現



「グラモアブラ」は、10周年を迎えた今もなお、女性たちの強い味方であり続けています。

新色「マーメイド」やこれから発売予定の新色に加えて、さまざまなデザインのショーツとのセットで、日々の着け心地を楽しむことができます。

自分にぴったりの育乳ブラを見つけて、理想のバストを手に入れましょう！ぜひこの機会にチェックしてみてください。