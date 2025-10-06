女優の大地真央（69）が6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの頃に憧れていた植木等さんについて語った。

大地は「どんなところが面白かったですか？」と聞かれ「見た目はすごくダンディーなのに面白いっていうところが好きでしたね」と明かした。

そして「ご一緒することができまして、『エニシング・ゴーズ』というミュージカルで…」と明かし、「なんか『僕は死んだふりしてたのに真央ちゃんに起こされた』って言ってらっしゃいましたけど。お元気でした。階段をブワーッと上がって、ブワーッと下りて走って、すごい元気でした。でも普段はすごくおとなしいというか…、紳士な方で。その意外性っていうかギャップが、またすごく魅力的だなと。品のいい方で」と振り返った。

MCの黒柳徹子（92）から「子どもの頃のことがよみがえった？」と聞かれると、「『私が小さい頃、7歳ぐらいの時に“結婚するなら植木等さん”とかワケの分からないことを言ってたんです』って申し上げたら、もうすごく喜んでくださって。ですから毎日、毎回公演がとっても楽しかったです」と明かした。