女子サッカーSOМPO・WEリーグ。前節まで4位につけていたアルビレックス新潟レディースは5日、アウェーで相模原と対戦しました。



試合は序盤からピンチ。相手のシュートはクロスバーに当たりなんとかクリアして難を逃れます。



新潟のチャンスは前半33分。川澄のクロスに山本！相手ゴールに迫りますが得点とはならず。0対0で前半を終えます。





先制点を奪いたい新潟でしたが後半25分、クロスからヘッドで決められ失点。いやな時間帯に先制点を許します。その5分後、新潟は城和のクロスに那須野！左足で合わせましたがキーパーの正面。最後まで1点が遠かった新潟、痛い2連敗となりました。〈川澄奈穂美選手〉「個々のところで、球際を強くいくところ、判断を早くするところ、パスをずらさないところなど、もっと高めていかないといけないと感じた1試合でした。来てくださった皆さんと喜び合えるように、またしっかり良い準備をしてやっていきたい」順位表です。アルビレディースは、前節から順位を2つ落とし、勝ち点13で現在6位となっています。アルビレディースの次の試合は、10月13日、ホームで埼玉と対戦します。なお、この試合ではWEリーグになって初の来場者数1万人を目指す「1万人プロジェクト」が行われます。