【看病ヨロシク！丸投げ義妹】わが家も小学生が3人！人の子の面倒までムリ〜＜第2話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第2話 全員近距離
【編集部コメント】
義実家の敷地は広く、チサトさん一家の家を建ててもなお、スペースが余っているそうです。なのでお義父さんは、義弟夫婦にも「うちの敷地に家を建てないか」と誘っているそうですが、義弟のお嫁さんであるアヤさんはいい顔をしていないのだとか。そんなアヤさんの息子であるトウマくんは、お熱で保育園をお休みすることが結構あるそう。パパかママがお休みを取ったり、病児保育施設にお願いしたりといろいろ対応策はありますが、いずれにしても「わが子の発熱」は大変ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
