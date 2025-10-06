¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é24Ç¯¡Ä»öÌ³½ê·ÀÌóËþÎ»¤Î40ºÐ½÷Í¥¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤Î¾×·â¡ª¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤ÈåºÎï¡×
¡Ö¿´Â¡¤¬¥¥å¥Ã¤È¡Ä¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿40ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î30ÆüÉÕ¤Ç27Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÂà½ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤¿º´Æ£¤á¤°¤ß¡£¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢13ºÐ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤ä·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö40ºÐ¤Ç¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤Î¾×·â¡ª¡×¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö²ÖÃË¤Îºù»ÒÌò¤â¶¯Îõ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¥¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤À¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡¡Âè6¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤Ê¤¬¤éÌäÂê¤âÊú¤¨¤¿À¸ÅÌÌò¤Ç¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð±é¤¸¤ëºäËÜ¶âÈ¬ÀèÀ¸¤È¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£05Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Î»°¾òºù»Ò¤ò¹¥±é¡£07Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£