¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î9·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç10·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼ãÂë¤ÎÄ¶¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ï24Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÈÆÃµ»¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÏËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿9·î3Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎºÝ¤âÄ¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¾åÃãÃ«Åê¼ê¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡£Ê¿¾ï±¿Å¾¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤à¤·¤í¡ÖÍÞ¤¨¤á¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀàËÜÀá¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¶°ø¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡¢¿®¤¸¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤º¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¾åÃãÃ«Åê¼ê¡£ËÜÅö¤ÏÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬²¢À¹¤Ê¾åÃãÃ«Åê¼ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤Ã¤¿¤Êº£¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤«°ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òº©´ê¤·¤Æ¡¢¼èºà¸½¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10·î8ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ú½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥³¥Ä
¡¡ßÀ¸ýÅê¼ê¤«¤é¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Î¶¯¤ß¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¡ª¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¡ª
¡¡Q¡¥¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥³¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©
¡¡A¡¥¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¥Þ¥¸¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤³¤¤¤¦¡¢¥¢¥Û¤ä¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢ÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£ËÍËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¿¿·õ¤Ë²¿»ö¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊø¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Î³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤Û¤É¡¢¾åÃãÃ«Åê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀ¿¼Â¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼«Á³¤È¼þ°Ï¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£